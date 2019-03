बीजेपी नेता एमजे अकबर ने बोला, 'मैं भी चौकीदार', तो इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) से पहले सभी राजनैतिक पार्टियां सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग के लिए जबरदस्त जोर लगाती हुई दिख रही हैं. शनिवार को बीजेपी (BJP) आईटी सेल ने 'मैं भी चौकीदार' (Main Bhi Chowkidar) हैशटैग की कैंपेनिंग के लिए पुरजोर कोशिश की. हाल तो कुछ ऐसा रहा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड में #MainBhiChowkidar ट्रेंड करता रहा. भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) के लगभग सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस हैशटैग के साथ ट्वीट किए. वहीं भाजपा नेता एमजे अकबर ने भी इस कैंपन में शामिल होते हुए एक ट्वीट किया. इस ट्वीट के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि एमजे अकबर का यह ट्वीट इंटरनेट पर वायरल हो गया.

I am proud to join #MainBhiChowkidar movement. As a citizen who loves India, I shall do my best to defeat corruption, dirt, poverty & terrorism and help create a New India which is strong, secure & prosperous.