अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' को सैनिटाइज करने पहुंचे BMC के कर्मचारी, देखें Photo

Maharashtra: Brihanmumbai Municipal Corporation officials put a banner outside 'Jalsa', the residence of actor Amitabh Bachchan in Mumbai, to define it as a containment zone. Actor Amitabh Bachchan & son Abhishek Bachchan tested #COVID19 positive & both admitted to a hospital. pic.twitter.com/2xHxsmbjwQ

बीएमसी (BMC) के संबंध में समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है. बता दें कि इससे पहले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर बताया, 'मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं. अस्पताल में भर्ती हुआ हूं. अस्पताल वाले अध‍िक‍ारियों को जानकारी दे रहे हैं. परिवार और स्टाफ के सदस्यों का टेस्ट किया गया है जिसके रिपोर्ट का इंतजार है. जो भी लोग पिछले 10 दिन में मेरे संपर्क में आए हैं उनसे निवेदन है कि वो अपना टेस्ट करा लें.'

Maharashtra: Sanitisation workers of the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) arrive at 'Jalsa', the residence of actor Amitabh Bachchan in Mumbai.



