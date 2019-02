A.K. Hangal: 50 की उम्र में बने एक्टर, 98 की उम्र में दिखे सीरियल में- 'शोले' के रहीम चाचा के बारे में खास बातें

बॉलीवुड एक्टर और शोले रहीम चाचा के नाम से मशहूर ए.के. हंगल (A.K. Hangal) की आज 105वीं जयंती है. ए.के. हंगल का पूरा नाम अवतार किशन हंगल था, और उनका जन्म 1 फरवरी, 1914 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में हैं. ए.के. हंगल (A.K. Hangal) ने 1929 से लेकर 1947 तक आजादी के संग्राम में हिस्सा लिया था, और वे जेल भी गए थे. आजादी के संग्राम में हिस्सा लेने के साथ ही वे 1936 से 1965 तक रंगमंच कलाकार भी रहे और उन्होंने रंगमंच पर अपनी सेवाएं दीं. लेकिन ए.के. हंगल (A.K. Hangal) ने 50 साल की उम्र में पहली बार कैमरा फेस किया और उसके बाद वे हिंदी सिनेमा के चहेते कलाकार बन गए. ए.के. हंगल (A.K. Hangal) ने 'शोले', 'शौकीन', 'मंजिल', 'लगान', 'पहेली' और 'बावर्ची' जैसी बेहतरीन फिल्मनों में काम भी किया.

ए.के. हंगल (A.K. Hangal) के बारे में खास बातेंः

ए.के. हंगल (A.K. Hangal) ने 50 साल की उम्र में कैमरा फेस किया और 96 वर्ष की उम्र में वे व्हीलचेयर पर बैठकर फैशन परेड में शामिल हुए था. 97 वर्ष की उम्र में उन्होंने एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाज भी दी थी.

ए.के. हंगल (A.K. Hangal) ने चार दशक से अधिक के करियर में लगभग 225 फिल्मों में काम किया और अपने आखिरी दिनों में वे टीवी सीरियल 'मधुबाला' में भी नजर आए थे.

ए.के. हंगल (A.K. Hangal) का जन्म सियालकोट में हुआ था, और ए.के. हंगल ने अपना अधिकांश बचपन पेशावर में बिताया. उन्होंने दर्जी के तौर पर काम किया और रंगमंच ने उन्हें राह प्रदान की.

ए.के. हंगल (A.K. Hangal) के बारे बताया जाता है कि विभाजन के बाद वह 1949 में मुंबई चले आए थे. हंगल वामपंथ से संबद्ध पीपल्स थिएटर एसोसिएशन (इप्टा) से जुड़े थे.

ए.के. हंगल (A.K. Hangal) ने 1966-67 में हिंदी फिल्मों में कदम रखा. ए.के. हंगल की शुरुआती फिल्मों में 'तीसरी कसम' और 'शागिर्द' शामिल हैं.

Remembering AK HANGAL on his birthday.

Veteran actor, Padmabhushan & freedom fighter; he was born in Sialkot & debuted as an actor at the age of 50.



Seen here with Dina Pathak in ‘Chitchor' and with Shashi Kapoor in ‘Deewaar' pic.twitter.com/UCSiTGe5eO