नागरिकता संशोधन बिल पर बोले बॉलीवुड एक्टर आदिल हुसैन, 'प्राथमिक पहचान ही नहीं रही तो हिंदू, मुस्लिम का...'

लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) पास होने के बाद यह बिल राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी पेश हो गया है. लोकसभा (Lok Sabha) सदन में बिल के पक्ष में 311, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े. लोकसभा में बिल के पास होने के बाद से ही इस लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए थे. यहां तक कि कई बॉलीवुड कलाकारों ने भी नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया. हाल ही में इस बिल पर बॉलीवुड एक्टर आदिल हुसैन ने ट्वीट किया है, जिसने देखते ही देखते खूब सुर्खियां बटोरी हैं. इस बिल को लेकर आदिल हुसैन (Adil Hussain) ने बताया कि नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के वजह से वह काफी चिंतित हैं.

In All THESE chaos of NRC and CAB, #CitizenshipAmendmentBill I am most concern and deeply saddened that the fundamental "identity" of ours as human is massacred. In this fight no body will win. Everybody will loose. The greatest loss of our times will be humanity itself.