मुंबई में CAA के विरोध में हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन, बॉलीवुड एक्टर बोले- धन्यवाद मुंबई पुलिस...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, और यह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है. इसे लेकर बॉलीवुड सितारे मुंबई के लोगों के साथ ही मुंबई पुलिस की तारीफ कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) और अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) ने भी ट्वीट किया है और लोगों के साथ ही मुंबई पुलिस की भूमिका को भी सराहा है. फरहान अख्तर लगातार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ट्विटर पर लोगों से अगस्त क्रांति मैदान में आने का आह्वान भी किया था.

India for Indians

India for inclusivity

India for unity

India for humanity.



This is how it's done.

Thank you @MumbaiPolice for looking after us. #PeacefulProtestpic.twitter.com/yhogYPlr8D