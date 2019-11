बॉलीवुड एक्टर ने 'मौलाना आजाद' की कही बात को किया Tweet, लिखा- अगर हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हुए तो...

भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद (Maulana Abul Kalam Azad) के जन्मदिन को पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (National Education Day) के मौके पर मनाया जाता है. मौलाना अबुल कलाम आजाद एक भारतीय मुस्लिम विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे. 1888 में 11 नवंबर को उनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था. उनकी जयंती के मौके पर बॉलीवुड एक्टर और बिग बॉस कंटेस्टेंट एजाज खान (Ajaz Khan) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में एजाज खान ने हिंदू-मुस्लिम की एकता को लेकर संदेश दिया है, जो सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है. खास यह है कि एजाज खान ने मौलाना अबुल कलाम आजाद (Maulana Abul Kalam Azad) की कही बात को ही ट्वीट किया है.

If India does not get freedom it would be India's loss but if Hindus and Muslims do not unite, it would be entire humanity's loss.#MaulanaAzadBirthAnniversary#NationalEducationDaypic.twitter.com/IlxpTxPdbG