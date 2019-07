सोशल मीडिया पर फिर ट्रोल हुए अक्षय कुमार, लोगों ने पूछा- ये कैसा देशप्रेम

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को उनकी कनाडा की नागरिकता (Canada Citizenship Row) को लेकर एक बार फिर से ट्रोल किया गया. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका के टि्वटर पर पदार्पण का स्वागत करते हुए कहा था कि लोग अब महानगरपालिका को सीधे 'सुझाव एवं शिकायतें' भेज सकते हैं. अक्षय (Akshay Kumar) ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 29 अप्रैल को मुंबई में मतदान नहीं किया था जिसके बाद उनकी नागरिकता को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था. बाद में 51 वर्षीय अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने कहा था कि उन्होंने कभी इस सच्चाई को छिपाया या खारिज नहीं किया कि उनके पास कनाडाई पासपोर्ट है.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने रविवार को ट्वीट किया कि बीएमसी अब टि्वटर पर है. आप बीएमसी (BMC)को सीधे अपने सुझाव/शिकायतें ट्वीट कर सकते हैं और उनका निदान पा सकते हैं. अपनी आवाज को सीधे पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए.

The BMC is now on twitter as @mybmc, you can now tweet your suggestions/ grievances to BMC directly and get them addressed.

Try it now to make your voice heard directly.