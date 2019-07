भारत की हार पर अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, कहा- हार का दर्द अभी तक...

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर दी, हालांकि टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाई. भारतीय क्रिकेट टीम की हार का दुख तो हर भारतीय के दिल में है. लेकिन अब इसको लेकर बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है. अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. एक्टर अमिताभ बच्चन ने बुधवार को हुए भारत बनाम न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच को लेकर अपने दिल की बात सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ शेयर की.

T 3222 - CONFESSION : All things aside, must confess still hurting about the loss last night ! But this too shall pass and in time better results shall bring back assurance and confidence ! COME ONNNN INDIA !!????????????????????????