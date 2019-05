बॉलीवुड एक्टर ने पोस्ट किया इस डॉक्टर का वीडियो, बोलीं- पीएम नरेंद्र मोदी के...देखें Video

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) इन दिनों पत्नी किरण खेर (Kirron Kher) के लिए चंडीगढ़ में प्रचार कर रहे हैं. किरण खेर बीजेपी की टिकट पर चंडीगढ़ से प्रत्याशी हैं. अनुपम खेर चुनाव प्रचार के दौरान के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. अनुपम खेर (Anupam Kher) ने चुनाव प्रचार के दौरान एक युवा डॉक्टर का वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में ये डॉक्टर अनुपम खेर को अपने बारे में बता रही हैं और कह रही हैं कि वे पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ काम करना चाहती हैं. अनुपम खेर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Encounters during election times: This young doctor in has a dream of working for Prime Minister @narendramodi. Her father did the first surgery under #AyushmanBharat scheme. Her thoughts resonate with lots people from younger generation. Listen to her. @KirronKherBJPpic.twitter.com/RURjflYT6c