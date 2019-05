अब इस बॉलीवुड एक्टर ने भी गौतम गंभीर को दे डाली नसीहत, बोले- आपका काम बोलेगा बातें...

बीजेपी (BJP) सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने गुरुग्राम अल्पसंख्यक मामले में ट्वीट क्या किया, उसी समय से उन्हें पार्टी के कई लोगों से तरह-तरह की सलाहें मिल रही हैं. कल उन्हें बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने सलाह दी थी और आज बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने उन्हें सोशल मीडिया पर नसीहत दे डाली है. गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने गुरुग्राम में अल्पसंख्यक के साथ हुई बदसलूकी की घटना की निंदा की थी, और बीजेपी (BJP) से इसे लेकर कई तरह के रिएक्शन भी आए थे. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने मासूमियत में यह प्रतिक्रिया दी है.

Dear @GautamGambhir !! Congratulations on your win. As a passionate Indian it made me very happy. Not that you have asked for my advise but still- Don't get into a trap of getting popular with a section of media. It is your work that will speak. Not necessarily your statements.