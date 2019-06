युवराज सिंह ने किया संन्यास का ऐलान तो बॉलीवुड एक्टर ने किया Tweet, कही यह बात...

दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने सोमवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. युवराज सिंह को सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है. युवराज सिंह के संन्यास पर अब बॉलीवुड गलियारे से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के संन्यास लेने पर ट्वीट किया है. अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपने ट्वीट में युवराज सिंह की काफी तारीफ की है. अनुपम खेर (Anupam Kher) के इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी देनी शूरू कर दी है.

Dearest @YUVSTRONG12!!! You have inspired millions of Indians all over the world not only as a great cricketer but also as a person whose attitude towards life has been that of a complete WINNER. People like you don't retire. We will always applaud your strength & courage. pic.twitter.com/Y90auVDj30