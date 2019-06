पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने जड़ा अर्द्धशतक, तो बॉलीवुड एक्टर ने कर डाला धमाकेदार Tweet

भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैनचेस्टर में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है. इस मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और केएल राहुल (KL Rahul) ओपनिंग करने उतरे हैं. अभी तक दोनों बल्लेबाज शानदार तरीक से बल्लेबाजी कर रहे हैं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने मैच में अपना अर्द्धशतक भी जड़ दिया है. रोहित शर्मा और केएल राहुल के बीच शतकीय साझेदारी भी हो चुकी है. अब बॉलीवुड सुपरस्टार अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की पारी को देख अपना रिएक्शन दिया है. अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) ने अपने अंदाज में रोहित शर्मा की तारीफ की है.

You beauty @ImRo45 love you. What an amazing knock so far. Congrats on a very very special 50. #IndiaVsPakistan