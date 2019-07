धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया को कह दिया अलविदा! लिखा- अब मैं आपको परेशान नहीं...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. धर्मेंद्र अपने सोशल मीडिया एकाउंट के जरिए फैन्स के साथ फोटो और वीडियो शेयर करते नजर आ जाते हैं. लेकिन हाल ही में धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ऐसा पोस्ट किया है, जिसे देखकर उनके सभी फैन्स काफी दुखी हैं. दरअसल, एक्टर धर्मेंद्र अपने ट्विटर हैंडल ने इमोशनल ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने अपने फैन्स को लेकर लिखा है, 'दोस्तों, आप सभी को प्यार, मैं एक छोटे गलत कमेंट से भी हर्ट हो जाता हूं. मैं एक इमोशनल व्यक्ति हूं, इसलिए अब मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा.' धर्मेंद्र के इस ट्वीट को लेकर माना जा रहा है कि वे संभवतः सोशल मीडिया को अलविदा कह सकते हैं.

Friends, love you all, I get hurt by a single small bad comment . I am an emotional person,So I won't trouble you any more pic.twitter.com/MnAnPY1POM