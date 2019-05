BJP की जीत पर बॉलीवुड एक्टर-डायरेक्टर ने पोस्ट की मोगैंबो की फोटो, लिखा कुछ ऐसा वायरल हुआ Tweet

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बंपर जीत हासिल हुई है और बीजेपी (BJP) ने 542 में 303 सीटें हासिल की हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के नेतृत्व में बीजेपी की ये अभूतपूर्व जीत है. सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को लेकर रिएक्शंस का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, और बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां लगातार इस पर कमेंट कर रही हैं. 'बैंडिट क्वीन' और 'मिस्टर इंडिया' जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर-एक्टर शेखर कपूर (Shekhar Kapur) ने बीजेपी की जीत को लेकर ट्वीट किया है. शेखर कपूर ने 'मिस्टर इंडिया' के विलेन मोगैंबो (Mogambo) की फोटो शेयर करके लोगों से पूछा है.

Mogambo's expression over the BJP sweep of 2019 elections. Your take on what he just said ? pic.twitter.com/ME8B42SugE