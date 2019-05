भोपाल के वोटरों से इस बॉलीवुड एक्टर ने की यह अपील, जमकर हुए ट्रोल तो यूं दिया जवाब...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए रविवार को आखिरी चरण यानी 7वें चरण का मतदान हो रहा है. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर (Farha Akhtar) का एक ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है. फरहान अख्तर (Farha Akhtar) ने कुछ घंटे पहले भोपाल लोकसभा सीट पर मतदान को लेकर एक ट्वीट किया. फरहान अख्तर के ट्वीट करते ही उनका ट्वीट सोशल मीडया पर वायरल हो गया. लोग उनके ट्वीट पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. फरहान अख्तर (Farha Akhtar) ने अपने ट्वीट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर जल्द ही एक दूसरा ट्वीट भी किया, जो इस समय सुर्खियों में है.

सपना चौधरी ने स्टेज पर डांस से यूं बरपाया कहर, हरियाणवी छोरी के Video ने उड़ाया गरदा

Dear electorate of Bhopal, it's time for you to save your city from another full-of-gas tragedy. #SayNoToPragya#SayNoToGodse#RememberTheMahatma#ChooseLoveNotHate