ऋतिक रोशन ने 'सुपर 30' से अपने दो छात्रों से करवाया इंट्रोड्यूस, नया पोस्टर हुआ रिलीज

ये है कुसुम. Biotech engineer बनना चाहती है. पीठ में दर्द होने के बावजूद सेट पर रोज़ आया करती थी. . . और उसके पीछे है केशव. मेरी तरह हकलाता है. पर दुनिया को अपनी बात बताने से डरता नहीं . अन्दर से बोहत strong है . . इस फ़िल्म का असली हीरो कौन है. इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। . . #super30

