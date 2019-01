बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी ने 'महात्मा नाथूराम गोडसे अमर रहे' नारे लगने पर किया ट्वीट, लिखा- नया भारत!

बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) 'टोटल धमाल (Total Dhamaal)' में नजर आएंग और अकसर अपने कॉमेड पंच के लिए पहचाने जाते हैं. जावेद जाफरी फिल्मी परदे पर जितना हंसाते हैं, सोशल मीडिया पर वे उतने ही संजीदा हैं. 30 जनवरी को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की पुण्यतिथि पर देश में भर में आयोजन हो रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा (Hindu Mahasabha) के कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसी हरकत की, जिसे देखकर राष्ट्र स्तब्ध रह गया. इन कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के पुतले पर तीन गोलियां मारीं, पुतले को फूंका और मिठाई बांटी. इतना ही नहीं इस दौरान 'गोडसे जिंदाबाद' के नारे भी लगाए गए. इस घटना पर बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) ने ट्वीट किया है.

And in Aligarh UP they chanted “Mahatma Nathuram Godse Amar Rahe” after shooting the effigy of Mahatma Gandhi and distributed sweets.

Naya Bharat ! https://t.co/wawZyjFVo2