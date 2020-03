बॉलीवुड एक्टर ने सलमान खान की 'राधे' पर कसा तंज, बोले- सल्लू की बेबसी देखकर यही लगता है...

सलमान खान (Salman Khan) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के बीच ईद 2020 (Eid 2020) में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. सलमान खान की 'राधे (Radhe)' इस मौके पर रिलीज हो रही है तो अक्षय कुमार 'लक्ष्मी बम (Laxmmi Bomb)' लेकर आ रहे हैं. इस तरह इस महामुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. लेकिन बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) लगातार सलमान खान पर निशाना साध रहे हैं. कमाल आर खान ने एक बार फिर सलमान को निशाने पर लिया है और उनकी 'राधे' पर संकट के बादल मंडराने की बात कही है.

Super flop Sallu Ki Bebasi Dekhkar Yahi Lagta Hai, Ki woh Din Door Nahi, when he will say sorry to #ReshmaShetty! And I can say with guarantee that Sallu will say sorry after disaster result of #Radhe which is another remake of a Korean film and directed by #PrabhuDeva!