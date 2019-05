बॉलीवुड एक्टर को आया गुस्सा, बोले- ईमानदार राहुल पीएम नहीं बन सकते लेकिन युवाओं को चायवाला...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाते हैं. कमाल आर खान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से लेकर किसी भी बड़े नेता पर टिप्पणी करने से झिझकते नहीं हैं. यही नहीं, वे राजनीति के अलावा क्रिकेट और फिल्मों के कलाकारों के बारे में भी बहुत ही बिंदास अंदाज में राय रखते हैं. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लेकर ट्वीट किया है और उनके आलोचकों का मुंह बंद करने की कोशिश है. लोकसभा चुनाव (Elections 2019) के इस मौसम में हर कोई अपनी विचारधारा के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक्टिव है.

How can anyone say that educated, good English speaking, handsome, honest @RahulGandhi who wants young people to become engineers, doctors and businessmen is not eligible to become PM. But he is eligible who wants young generation to become Chaiwala, Rickshawala and Pakaudewala!

Bhojpuri Cinema: ढाबे पर खाना खाने पहुंचीं काजल राघवानी का खेसारी लाल यादव ने यूं जीता दिल, वायरल हुआ Video

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने राहुल गांधी को लेकर ट्वीट किया है और लिखा हैः 'कोई भी ये कैसे कह सकता है कि युवाओं को इंजीनियर, डॉक्टर और बिजनेसमैन बनाने की चाहत रखने वाले पढ़े-लिखे, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले, हैंडसम और ईमानदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पीएम पद के योग्य नहीं हैं. लेकिन वह शख्स पीएम बनने के योग्य है जो चाहता है कि युवा चायवाला, रिक्शावाला और पकौड़ेवाला बने!' इस तरह उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही उन लोगों को निशाने पर लिया है जो राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की योग्यता पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि वे पीएम नहीं बन सकते.

I was watching Rahul's interview for 30 minutes on #NDTV and I didn't find him wrong even once. Rahul Gandhi said I am nobody to become The PM of India. It's up to the people, whom they want to see as PM. I respect verdict of the ppl of this country. Superb! Brilliant!