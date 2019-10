फराह खान पर इस बॉलीवुड एक्टर ने साधा निशाना, तो Twitter पर हो गए ब्लॉक

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उनके ट्वीट अकसर वायरल होते रहते हैं. इस बार उन्होंने मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) पर निशाना साधा है. उन्होंने उनकी आगामी फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' (Satte Pe Satta) को लेकर हमला बोला है. कमाल खान के इस ट्वीट पर यूजर्स के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं. यह पहला मौका नहीं है जब कमाल खान ने किसी बॉलीवुड स्टार पर निशाना साधा हो. कमाल खान का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

Bigg Boss: पारस छाबड़ा ने सिद्धार्थ शुक्ला को जमकर किया बदनाम, बोले- पेट निकल गया था, स्टीरॉयड लिए...

Farah khan blocked me because I said that #SattePeSatta was flop, when it was released. It's proof that she is mentally disturbed and she will make super disaster Wahiyat film only. All the best to her, @iHrithik and my dear bro producer #RohitShetty!!