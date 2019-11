महाराष्ट्र के नेताओं पर बॉलीवुड एक्टर का निशाना, बोले- उन्होंने साबित कर दिया कि वे बहुत बड़े...देखें Tweet

महाराष्ट्र (Maharashtra) में मचे राजनैतिक कोहराम पर नेताओं के साथ-साथ बॉलीवुड कलाकार भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. अपने ट्विटर एकाउंट के जरिए कई बॉलीवुड कलाकारों ने महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर अपनी राय पेश की है. लेकिन इन सबमें बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) के ट्वीट ने लोगों का खूब ध्यान खींचा है. दरअसल, कमाल आर खान ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए महाराष्ट्र के नेताओं पर निशाना साधा है, साथ ही उन्हें सबसे बड़ा एक्टर भी बताया है. महाराष्ट्र के नेताओं पर आया कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग जमकर इसपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

Politicians of Maharashtra have proved that they are much bigger actors than the real actors in Mumbai.

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) में नेताओं की गतिविधियों पर निशाना साधते हुए लिखा, "महाराष्ट्र के नेताओं ने यह साबित कर दिया कि वह मुंबई में रहने वाले असली अभिनेताओं से भी बड़े कलाकार हैं." अपने इस ट्वीट के जरिए कमाल आर खान ने नेताओं को सबसे बड़ा एक्टर बताया, साथ ही उनकी गतिविधियों पर भी तंज कसा. इसके अलावा कमाल आर खान ने महाराष्ट्र पर एक और ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, "मैं इंतजार कर रहा हूं कि कौन से डायरेक्टर महाराष्ट्र की ड्रामा पॉलिटिक्स पर सबसे पहले फिल्म की घोषणा करते हैं? यह साल की सबसे बेस्ट थ्रिलर फिल्म हो सकती है."

Once more I am repeating! Pls Don't think that every tweet is, what I want to say. There are many tweets, which I don't want to tweet but still tweet because someone wants me to tweet that.