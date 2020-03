बॉलीवुड एक्टर ने Covid- 19 पर नेताओं से की 10 करोड़ दान करने की मांग, बोले- इनके पास जो है वह पब्लिक का ही है...

पूरी दुनिया में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर देखने को मिल रहा है. भारत में कोरोनावायरस के कारण कई फिल्मी कलाकारों ने दान भी दिये हैं. कोरोनावायरस को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में कमाल आर खान ने कहा कि हर नेता को कोरोनावायरस के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये दान करने चाहिए. इसके आगे उन्होंने लिखा कि जो इनके पास है वह सब पब्लिक का ही तो है. कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

Each politician should donate min 10Cr to fight #COVID2019! Jo inke Paas Hai Woh Sab public Ka Hi Toh Hai!