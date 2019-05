वरुण धवन ने 'कुली नंबर 1' का किया ऐलान तो बॉलीवुड एक्टर बोले- मेरा नाम का इस्तेमाल...

वरुण धवन (Varun Dhawan) ने अपनी अगली फिल्म 'कुली नं. 1 (Coolie No 1)' का कुछ इस अंदाज में सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि उन्हें बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने बहुत ही फनी रिएक्शन दिया है. वरुण धवन (Varun Dhawan) ने ट्वीट करते समय सोचा भी नहीं होगा कि कमाल आर खान से उन्हें कुछ इस तरह का जवाब मिलेगा. बॉलीवुड (Bollywood) स्टार वरुण धवन (Varun Dhawan) ने अपने ट्विटर एकाउंट पर 'कुली नं. 1 (Coolie No. 1)' की तारीख को लेकर ऐलान किया था. 'कुली नं. 1' में सारा अली खान (Sara Ali Khan) भी लीड रोल में हैं.

वरुण धवन (Varun Dhawan) ने 'कुली नं. 1 (Coolie No. 1)' को लेकर ट्वीट किया हैः 'आज का दिन, अगले साल. आएगा कुली नं. 1- होगा कमाल!!! 1 मई, 2020 को रिलीज होगी 'कुली नं. 1'. कुली नं. 1 के लिए अभी एक साल है. डेविड धवन, सारा अली खान (Sara Ali Khan), वासु भगनानी.'

Bro @Varun_dvn how can you use my name to promote ur film #coolieno1 without my permission? https://t.co/QElcamxUMP