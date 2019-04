बॉलीवुड एक्टर ने कसा तंज, बोले- मायावती या ममता बनर्जी पीएम बनीं तो साधु बन जाऊंगा...

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) का पूरा मजा ले रहे हैं. कमाल आर खान (Kamaal R KHan) लगातार नेताओं पर कमेंट कर रहे हैं और उनके ट्वीट जमकर वायरल भी हो रहे हैं. कभी वे पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हैं तो कभी गिरिराज सिंह. यही नहीं, अब उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती (Mayawati) और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को अपने निशाने पर लिया है. कमाल आर खान (KRK) ने अपने ट्वीट में मायावती और ममता बनर्जी के भारत के पीएम बनने को लेकर कमेंट किया है.

If Mayawati ji or Mamta ji will become PM of India, then I will stop reviewing films. Even I will become a #Saadhu and go to Himalaya for Tapassya forever.

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है. लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर उन्होंने मायावती और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. कमाल आर खान (KRK) ने लिखा हैः 'अगर मायावती जी या ममता जी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं, तो मैं फिल्मों की समीक्षा करना बंद कर दूंगा. यही नहीं मैं साधु बन जाऊंगा और तपस्या करने के लिए हमेशा के लिए हिमालय चला जाऊंगा.' इस तरह KRK ने एक बार फिर नेताओं को लेकर दिलचस्प तंज कसा है.

I request to all the #Begusarai constituency Hindu Muslim people to vote for honest @kanhaiyakumar and send him to parliament. So that he can ask honest questions to some corrupt politicians.