बॉलीवुड एक्टर ने Twitter पर की अपील, लिखा- सिर्फ इन्हें ही डालें वोट...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है और सभी लोग वोट की अपील कर रहे हैं. गूगल ने आज का अपना डूडल (Google Doodle) भी Phase 1 Of Voting in India's 2019 General Elections शीर्षक से बनाया है. फिर बॉलीवुड सेलेब्रिटी भी वोटिंग को लेकर जनता से अपील कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी ट्वीट किया है और लोगों से कहा है कि वे विकास को वोट दें, हिंसा को नहीं. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं और अपनी राय बहुत ही बेबाकी के साथ भी रखते हैं.

We all should think about the future of our country and our children before to vote today. Love, peace, education, employment and development is necessary for us, not the violence. #VandeMataram #JaiHind #JaiJawanJaiKisan

IPL 2019: प्रीति जिंटा ने इस क्रिकेटर के साथ की ऐसी बात, कंफ्यूज हो गया इंटरनेट, Video वायरल

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने लोकसभा चुनाव 2019 में वोटिंग को लेकर ट्वीट (Tweet) किया हैः 'हम सबको वोट देने से पहले अपने देश और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए. प्यार, शांति, शिक्षा, रोजगार और विकास हमारे लिए जरूरी है न कि हिंसा. वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान जय किसान.' इस तरह KRK ने वोटर्स को संदेश दिया है कि वे सोच-समझकर वोट डालें. इससे पहले KRK पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कई ट्वीट कर चुके है और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर कई ट्वीट भी किए हैं.

Festival of Democracy is beginning today in the largest democracy of the world. So go and VOTE for sure, irrespective, for whoever you want to vote. Your vote will decide, what the country has to do during next 5 Years. All the very best to @narendramodi Ji and @RahulGandhi Ji!