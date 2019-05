बॉलीवुड एक्टर ने अक्षय कुमार पर साधा निशाना, देशभक्ति को लेकर कह गए ये बड़ी बात

खास बातें बॉलीवुड एक्टर का नागरिकता को लेकर आया रिएक्शन नागिरकता को लेकर कही ये बात वायरल हो रहा है ट्वीट

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने उनकी नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद को शांत करने के लिए अपनी ओर से सफाई दे दी है. लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसे लेकर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर-प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) लंबे समय से अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की नागरिकता पर ट्वीट कर रहे हैं और अब अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का बयान आने के बाद उन्होंने ट्वीट किया है. कमाल आर खान ने ट्वीट के जरिये देशभक्ति और देशद्रोही की बात उठाई है. वैसे भी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का नागरिकता वाला यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं.

Sir it doesn't matter if you didn't visit ur country Canada for last 7 years. Even it doesn't matter how do you feel about our country India. Ur citizenship is not ur personal matter when you teach us Indians Deshbhakti and interfere about politics. https://t.co/Es9hw7dgsI — KRKBOXOFFICE (@KRKBoxOffice) May 3, 2019

अक्षय कुमार ने अपनी नागरिकता को लेकर किया खुलासा, बोले- मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट लेकिन...

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया हैः 'अगर कोई भी भारतीय कनाडा की नागरिकता पाने के लिए अपनी भारत की नागरिकता को छोड़ता है. इसके मायने यह है कि वह भारत से नफरत और कनाडा से प्यार करता है. यानी वह देशद्रोही है. और हम भारतीयों को देशद्रोही लोगों से देशभक्ति का सबक सीखने की जरूरत नहीं.' इस तरह कमाल आर खान ने रिप्लाई किया है. हालांकि कमाल आर खान 'देशद्रोही' नाम से फिल्म बना चुके हैं.

If any Indian drops his Indian nationality to get Canada nationality, means he hates India and loves Canada. Means he is a #Deshdrohi. And we Indians don't need to learn #Deshbhakti from such #Deshdrohi people. — KRK (@kamaalrkhan) May 3, 2019

गुजरात दंगों पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर ने वोटरों को किया खबरदार, बोले- इनके बहकावे में न आएं...

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने एएनआई न्यूज एजेंसी से कहा है, 'मेरी नागरिकता और को लेकर बेवजह कि दिलचस्पी और नकारात्मकता को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं. मैंने कभी इस बात से न तो इनकार किया और न ही छिपाया कि मेरे कैनेडियन पासपोर्ट है. लेकिन यह भी सच है कि पिछले सात साल से मैं कनाडा नहीं गया हूं. मैं भारत में काम करता हूं, और अपने सारे टैक्स यहीं देता हूं.' इस तरह अक्षय कुमार ने उन विवादों को शांत करने की कोशिश की है जो उनकी नागरिकता को लेकर पैदा हुआ है. इन वर्षों में, मुझे किसी को भारत के प्रति अपने प्यार को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी. मुझे इस बात का दुख है कि मेरी नागरिकता पर बेवजह में विवाद पैदा किया जा रहा है. यह पूरी तरह से निजी मामला है. कानूनी मामला है. गैर-राजनैतिक है और इससे किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.' अक्षय कुमार ने इस तरह से अपने खिलाफ आलोचना करने वालों का मुंह बंद करने की कोशिश की है. कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी का एक गैर-राजनैतिक इंटरव्यू भी किया था.'

He has every right to live & work here. We admire and respect him as a Canadian of Indian origin.

But given that he can't vote in India, he is an odd choice to host an interview intended to make Indians vote for the BJP. https://t.co/JlVDNCOT70 — vir sanghvi (@virsanghvi) May 3, 2019

