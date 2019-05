बॉलीवुड एक्टर ने BJP की जीत पर खाई 5 कसमें, बोले- रोज कहूंगा मोदी-शाह पॉलिटिक्स के बाप...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और उन्होंने भी चुनाव रुझानों में बीजेपी की जीत पर अपना रिएक्शन दे दिया है. लोकसभा चुनाव रुझानों में बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 325 को पार कर चुका है और अब फाइनल नतीजों का इंतजार किया जा रहा है. लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इस शानदार प्रदर्शन पर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) भी तारीफ किए बिना नहीं रह सके. कमाल आर खान ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और बीजेपी (BJP) अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के नेतृत्व में एनडीए (NDA) की जीत पर ट्वीट किया है और उनका ये ट्वीट काफी वायरल भी हो रहा है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने चुनाव परिणाम के मौके पर पांच कसमें भी खा ली हैं.

Today I do make 5 promises for next 5 years.

1)won't watch news channels.

2)won't tweet about politics.

3)won't say word against BJP

4) Everyday will say that Amit Shah and Narendra Modi are Baap of politics.

5)Won't read and reply to any political tweet.