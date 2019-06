लोकसभा चुनावों के बाद इस बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, लिखा-अब पैसा कमाने का वक्त...

बॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर कमाल राशिद खान (Kamaal R Khan) अपने बेबाक बोल और अंदाज को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. कभी कमाल राशिद खान (Kamaal R Khan) राजनीति पर ट्वीट करते नजर आते हैं तो कभी फिल्म इंडस्ट्री पर. एक बार फिर केआरके (Kamaal R Khan) ने अपने ट्विटर हैंडल से राजनीति पर ट्वीट करते हुए खिल्ली उड़ाई है. केआरके (KRK) ने लोगों को नसीहत देते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर तंज कसा है. टेलीविजन के पॉपुलर शो बिग बॉस का का हिस्सा रह चुके कमाल आर खान ने राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा है.

Now stop discussing about BJP n congress. It's time to work hard n earn more money as you have successfully elected 542 MPs n 175 MLAs n total responsibility of their family expenditure, pension, luxurious life n helping them to collect more wealth is entirely on ur shoulders