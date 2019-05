बॉलीवुड एक्टर ने किया इशारा, बोले मोदी जी दोबारा पीएम बने तो देश छोड़ देंगे...

खास बातें कमाल आर ने एक बार फिर साधा निशाना कहा मोदी जी बने दोबारा पीएम तो होगा कुछ ऐसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर जताई चिंता

पीएम मोदी (PM Modi) को लेकर मुखर टिप्पणी करने वाले बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है. इस बार KRK ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो देश में मौजूद हजारों मिलियनेयर देश छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनावों को लेकर एक के बाद एक करते हुए 3 ट्वीट किए. उन्होंने पहले ट्वीट में ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन के मुताबिक 5000 भारतीय मिलियनेयर 2018 में दुबई में शिफ्ट हो गए थे. जबकि 7000 रशियन और 15 हजार चीनी मिलियनेयर भी 2018 में दुबई में शिफ्ट हुए थे. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) के मुताबिक हर अमीर शख्स दुबई जैसे सुरक्षित स्वर्ग में रहना चाहता है.

According to global wealth migration, 5000 Indian millionaires have moved to Dubai in 2018. While 7000 Russian and 15000 Chinese millionaires also have moved to Dubai in 2018. Every millionaire needs a safe heaven to live and UAE is the one. — KRK (@kamaalrkhan) May 1, 2019

कमाल आर खान (Kamaal R Khan)ने लिखा कि अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो 1000 से ज्यादा मिलियनेयर 2018 की तरह 2019 में भी दुबई में रहने लगेंगे. हर अमीर शख्स सुरक्षित माहौल में रहना पसंद करता है. कोई भी रईस उस देश में रहना नहीं चाहेगा, जहां लोग धर्म, जात-पात, राज्य, नौकरियों और भाषा जैसी चीजों को लेकर लड़ते हैं.

If Modi Ji will become PM again, then more 10,000 Indian millionaires will move to Dubai in 2019, like 2018 only. All the rich people like to stay in a peaceful environment. No rich person wants to stay in a place where people fight for religion, caste, state, jobs, languages etc — KRK (@kamaalrkhan) May 1, 2019

अगले ट्वीट में केआरके (Kamaal R Khan) ने भारतीय अर्थवस्था के लिए अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए लिखा कि यह लगभग तय हो चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में संकट में रहने वाली है. अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो डॉलर, 90 रुपये तक के आंकड़े को छू लेगा और अगर गठबंधन की सरकार बनी तो अगले 5 सालों में डॉलर 100 रुपये के आंकड़ें को भी पार कर जाएगा. कमाल आर खान के मुताबिक भारत में रहने वाले गरीब लोगों के लिए आगे गड्ढा पीछे खाई है.

It's almost confirm now that Indian economy is going to suffer badly during next 5Yrs. If Modi ji will become PM again so $ will touch ₹90 and if #Gathbandhan will become into power then $ will touch ₹100 during next 5 years. Means for poor public Ke Aage Gaddha, Peeche Khayee! — KRK (@kamaalrkhan) May 1, 2019

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने बॉलीवुड में 'देशद्रोही' फिल्म बनाई है और वे 'बिग बॉस (Bigg Boss)' में भी नजर आ चुके हैं. वैसे भी कमाल आर खान अपनी बेबाकी के लिए सोशल मीडिया पर खास पहचान रखते हैं. कमाल आर खान भारत में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए विदेश से वोट डालने आए, और उन्होंने इसकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है.

