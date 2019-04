कंगना रनौत ने भारत को बताया 'इटली सरकार' का गुलाम तो बॉलीवुड एक्टर ने यूं दिया जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने आज मुंबई में अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल किया लेकिन इसके साथ ही वे कुछ ऐसा कह गई, जिसे लेकर ट्विटर पर जोरदार रिएक्शन आ रहा है. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का वोटिंग के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कंगना रनौत (Kangana Ranaut) कह रही हैं, '...और मुझे लगता है कि सही मायने में भारत अब आजाद हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हम ब्रिटिश, कभी मुगल, कभी इटैलियन गवर्नमेंट के ही गुलाम थे.' इस तरह कंगना रनौत ने कांग्रेस पर हमला बोला है. हालांकि बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को अपने ही अंदाज में जवाब भी दिया है.

Today Kangana Ranaut said that Now India is getting real freedom from the Italian government, so we all should vote for this freedom. She was drunk? Because my India was never ever in the control of Italian government. PM Atal Ji, Manmohan Ji and Modi Ji are not Italian citizens.