राहुल गांधी ने रवीश कुमार को दिया इंटरव्यू, तो इस बॉलीवुड एक्टर ने कह दी ये बड़ी बात

लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) में बॉलीवुड (Bollywood) की वो दिग्गज हंस्तियां भी दिलचस्पी ले रही हैं जो सीधे तौर पर इन चुनावों से जुड़े हुए नहीं हैं. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) भी कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं. चुनावों के मौसम में कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने जमकर अपने पसंदीदा नेताओं के लिए राय रखी. यहां तक की वह कई मौकों पर राजनीतिक दलों को खरी खोटी सुनाते भी देखे गए. इसी कड़ी में कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की तारीफ की है. बता दें कि शनिवार को मध्य प्रदेश के शाजापुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने रवीश कुमार (Ravish Kumar) को इंटरव्यू दिया. इस इंटरव्यू की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस इंटरव्यू के दौरान कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि हमने पीएम मोदी (PM Modi) से सीखा है कि किस तरह से सरकार नहीं चलाई जाती है.

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने ट्विटर अकाउंट में इस इंटरव्यू का जिक्र करते हुए लिखा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपने हर इंटरव्यू में शानदार तरीके से सवालों का जवाब दे रहे हैं. निकट भविष्य में वह देश के अच्छे राजनेताओं में गिने जाएंगे. जोकि इस देश को और बेहतर तरीके से चलाने के काबिल होगा. KRK ने फिल्मों की तरह इस इंटरव्यू को स्टार्ट दिए हैं. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को रवीश कुमार (Ravish Kumar) के साथ इंटरव्यू के लिए 4 स्टार दिए हैं. रवीश कुमार ने इस इंटरव्यू में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से उनके मीम्स से लेकर उनकी डिग्री तक पर सवाल उठाए.

Shri @RahulGandhi is speaking brilliantly in his each interview. He is going to become very good politician in near future, who will be able to make India much much better. My 4* to his interviews.