शाहिद कपूर की नई फिल्म का आया पोस्टर, बॉलीवुड एक्टर ने कुछ यूं उड़ाया मजाक

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म कबीर सिंह (Kabir Singh) का नया पोस्टर जारी हो चुका है. पोस्टर्स को शेयर करते हुए शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने जानकारी दी कि फिल्म का ट्रेलर 13 मई को रिलीज होगा. पोस्टर पर जहां लोग तारीफ कर रहे हैं. वहीं कमाल आर खान (kamaal R Khan) ने इस पोस्टर का मजाक बनाया है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि पहली बार शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) चमगादड़ की तरह लग रहे हैं. यह पहली बार नहीं है कि कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने किसी बॉलीवुड कलाकार के काम को लेकर इस तरह का मजाक किया हो. केआरके (KRK) अमूमन इस तरह से फिल्मों और उनके कलाकारों का मजाक उड़ाते दिखाई देते हैं.

First time ever, Shahid Kapoor is looking like a Chamgadar!! pic.twitter.com/T3FxVXCSBH