यूपी में 10 लाख बच्चों के फेल होने पर बॉलीवुड एक्टर ने पीएम पर साधा निशाना, बोले- चाय और पकौड़ा बेच...

उत्तर प्रदेश में इस बार दसवीं और बारहवीं में हिंदी विषय में 10 लाख छात्र फेल हो गए हैं. यही नहीं गणित में फेल होने वाले छात्रों की संख्या भी काफी ज्यादा है. 26 अप्रैल को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था. यूपी बोर्ड के इस रिजल्ट को लेकर हर ओर से रिएक्शन आ रहे हैं. यूपी बोर्ड (UP Board) के इन नतीजों को देखकर लोग हैरान भी हैं और अभिभावक परेशान. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने इन नतीजों के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा है और कमाल आर खान (Kamaal R Khan) कहा है कि बच्चों के फेल होने से मां-बाप परेशान होते हैं.

10 lakh students are failed in UP in 2019 exams. Who is responsible? Nobody! Because students know well that they can sell tea and Pakaudas and proudly call themselves Deshbhakts. I really feel sorry for their parents. Because parents never want to see their children failed.