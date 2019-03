बॉलीवुड एक्टर ने पीएम मोदी पर कसा तंज, लिखा- जब मोदीजी हिमालय चले गए थे तब भारतीय सेना लाहौर में...

खास बातें कमााल खान का पीएम मोदी पर निशाना ट्वीट कर साधा निशाना इससे पहले भी उन्होंने किया था ट्वीट

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होना है और इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) तक सब ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में कहते हैं कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में राज किया, लेकिन कुछ विकास नहीं किया. अब उनके इस तंज पर बॉलवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने हमला बोला है. उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला किया है.कमाल खान के ट्वीट पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

When Modi Ji had fled to the Himalayas, Indian forces had entered Lahore n killed Pak soldiers in real. When Modi ji was still reading History in school, India had taken over Goa from the Portuguese. When Modi ji was selling tea Indira Gandhi got Sikkim recognised as Indian state — KRK (@kamaalrkhan) March 29, 2019

बॉलीवुड एक्टर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया: "जब मोदी जी हिमालय में चले गए थे, तो भारतीय सेनाओं ने लाहौर में प्रवेश कर पाकिस्तानी सैनिकों को सचमुच में मारा था. जब मोदी जी स्कूल में इतिहास पढ़ रहे थे, तब भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से ले लिया था. जब मोदी जी चाय बेच रहे थे तो इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी." कमाल खान (Kamaal R Khan) ने इस तरह पीएम मोदी पर हमला बोला.

When Modi ji had just started wearing RSS dress in a “Shakha” PM Indira Gandhi had created Bangladesh n thousands of Pakistani soldiers had surrendered to Indian forces. When Modi ji was learning to ride a bicycle India had already started manufacturing airplanes and Helicopters. — KRK (@kamaalrkhan) March 29, 2019

And whatever other projects got Compelete during last 4 years, those projects started 8-10 years ago. Even Every office n house was equipped with computer and net before Modi Ji became PM. https://t.co/g78CVd0Nir — KRK (@kamaalrkhan) March 29, 2019

कमाल खान (Kamaal R Khan) यही नहीं रूके उन्होंने अगले ट्वीट में कहा: "जब मोदी जी शाखा में आरएसएस का ड्रेस पहनते थे, तब पीएम इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण करा दिया था और सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा था. जब मोदी जी साइकिल चलाना सीख रहे थे, तब भारत ने एयरप्लेन और हेलिकॉन्टर का निर्माण करना शुरू कर दिया था." उन्होंने आगे कहा, जो भी प्रोजेक्ट बीते 4 साल में पूरे हुए हैं. उनपर 8-10 पहले ही काम होना शुरू हो चुका था."

Chandra Yaan, Mars Mission, GSLV, Metro, Mono Rail, private Airports, Nuclear submarines, missiles “Prithvi”, “Agni” “Naag” and dozens of nuclear weapons, Chetak Helicopter, Mig Tejas, Arjun Tank, Dhanush Cannon, etc India acquired all these capabilities before Modi Ji became PM. — KRK (@kamaalrkhan) March 29, 2019

कमाल खान (Kamaal R Khan) ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए आगे लिखा: मोदी जी के पीएम बनने से पहले चंद्रयान, मार्स मिशन, जीएसएलवी, मेट्रो, मोनो रेल, प्राइवेट एयरपोर्ट, न्यूक्लीयर सबमरीन, मिसाइल्स जैसे- 'पृथ्वी', 'अग्नि', 'नाग' इसके अलावा भी दर्जनों न्यूक्लियर हथियार, चेतक हेलिकॉप्टर, मिग तेजस, अर्जुन टैंक, धनुष कैनन इत्यादि को भारत में आ चुके थे." कमाल खान ने इत तरह पीएम मोदी पर हमला बोला. उनके ट्वीट पर खूब रिएक्शन आने लगे हैं.

