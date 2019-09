प्रभास की 'साहो' पर बॉलीवुड एक्टर की ये भविष्यवाणी हो रही है सच, Tweet कर दी जानकारी

बाहुबली प्रभास (Prabhas) की फिल्म 'साहो' (Saaho) ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंदार ओपनिंग की थी. शुरुआती हफ्ते में फिल्म ने करीब 120 करोड़ रुपये के आस-पास कलेक्शन किया था. लेकिन जैसे-जैसे 'साहो' (Saaho) को रिलीज हुए दिन बीतने लगे, फिल्म की रफ्तार धीमी पड़नी शुरू हो गई. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 'साहो' ने हिंदी वर्जन में अब तक सिर्फ 149 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म के इस कलेक्शन को देखते हुए कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रभास की 'साहो' को लेकर की गई उनकी भविष्यवाणी सच हो गई है. दरअसल, बॉलीवुड एक्टर ने 'साहो' को लेकर अनुमान लगाया था कि फिल्म ज्यादा दिनों तक परदे पर नहीं रह पाएगी.

I said this before the release of #Saaho and same thing happened. https://t.co/NND8dzHuc3