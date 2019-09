Salman Khan और Aamir Khan पर इस बॉलीवुड एक्टर ने साधा निशाना, कहा- मैं इनका कभी फैन...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ट्विटर पर इन दिनों काफी एक्टिव रहते हैं. कमाल आर खान लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं. उनके ट्वीट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. एक बार फिर कमाल आर खान अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. बिग बॉस (Bigg Boss) का हिस्सा रह चुके कमाल आर खान ने हाल ही में एक्टर सलमान खान (Salman Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) पर निशाना साधा है. अपने ट्विटर हैंडल से सलमान और आमिर को लेकर उन्होंने लिखा, 'मैं सलमान खान और आमिर खान का कभी फैन नहीं रहा.'

I was never a fan of Salman khan and Aamir Khan! I was fan of @SrBachchan then @AnilKapoor and @duttsanjay and then @iamsrk ! And then I myself became #TheBrandKRK !

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने आगे लिखा, 'मैं केवल अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), अनिल कपूर, संजय दत्त, शाहरुख खान और फिर खुद का फैन हूं.' कमाल के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं. हाल ही में कमाल आर खान ने एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) को लेकर भी एक ट्वीट किया था. दरअसल, एक्टर (KRK) ने 'फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन' में अनुष्का शर्मा को भारत की सबसे पावरफुल महिला बताए जाने पर निशाना साधा था.

Anushka Sharma becomes the only Bollywood actress on Fortune India's list of Most Powerful Women of 2019!????????????

If Anushka is most powerful woman in India, then I am the president of USA????????!????