CAA पर बोले बॉलीवुड एक्टर, मेरे पास दादा और पापा के दस्तावेज नहीं हैं तो क्या मुझे पाकिस्तानी...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) पर विरोध धीरे-धीरे पूरे देश में फैल चुका है. देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Act) के विरोध के मद्देनजर धारा 144 लगा दी गई है. सोशल मीडिया पर भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी लगातार ट्वीट के जरिए अपने रिएक्शन दे रहे हैं. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में एक्टर ने नागरिकता संशोधन कानून के सिलसिले में बात करते हुए लिखा कि मेरे पास मेरे अलावा किसी के भी दस्तावेज नहीं हैं तो क्या मैं भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाऊंगा.

My great grandfather, grand father, father and myself were born in the same village but I don't have any documents except my own documents, means I will be declared Bangladeshi, Pakistani or Afghanistani, while I am only Indian. Means 99% ppl won't be eligible Indians. #CAA_NRC