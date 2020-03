बॉलीवुड एक्टर ने एक दिन के 'जनता कर्फ्यू' को बताया मजाक, बोले- हम कोरोनावायरस पर गंभीर ही नहीं हैं...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते दिन देश को संबोधित करते हुए लोगों से 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' का पालन करने को कहा है. इसके तहत लोगों को 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर में ही रहना है. पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू की बात पर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक दिन के जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) को मजाक बताया है. इसके साथ ही एक्टर ने अपने ट्वीट में करीब एक हफ्ते के जनता कर्फ्यू की भी बात कही है. कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

#JanthaCurfew should be for minimum a week to stop #CoronavirusOutbreakindia! A day #JanthaCurfew is just a joke! Means we are not serious about #COVID19!