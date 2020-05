PM Modi के देश को संबोधित करने की बात पर बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, बोले- अल्लाह रहम करे, जब भी...

Again, PM Modi ji will address the nation at 8pm today. Allah Raham Kare! Kyonki Jab Bhi Sir evening Main TV Par Aate Hain, public Ke Pairo Ke Neeche Se Zameen Kheench Le Jaate Hain!????

वहीं, कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट में पीएम मोदी (PM Modi) के संबोधन पर ट्वीट करते हुए लिखा, "पीएम मोदी जी दोबारा राष्ट्र को रात 8:00 बजे संबोधित करने वाले हैं. अल्लाह रहम करे. क्योंकि जब भी सर शाम में टीवी पर आते हैं तो पब्लिक के पैरों के नीचे से जमीन खींच ले जाते हैं." इसके अलावा कमाल आर खान ने लॉकडाउन को लेकर भी एक ट्वीट किया था. अपने ट्वीट में केआरके ने लिखा था, "यह साफ हो गया है कि सरकार यह लॉकडाउन 31 मई, 2020 तक कुछ बदलावों के साथ बढ़ाने वाली है. मतलब गरीबों के लिए बहुत-बुरा वक्त आ रहा है."

It's clear now that govt is going to increase #Lockdown till 31 May2020 with some changes. Means very very tough time ahead for poor.