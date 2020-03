PM Modi ने की 21 दिन तक देश को लॉकडाउन करने की घोषणा तो बॉलीवुड एक्टर बोले- बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कहर को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश को पूरे 21 दिन तक लॉकडाउन करने का फैसला किया है. इस मुद्दे को लेकर लगातार रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं. हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्णय को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में कमाल आर खान ने पीएम मोदी के निर्णय को बिना सोचे समझे किया गया फैसला बताया, साथ ही इसकी तुलना नोटबंदी से भी की. कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

Entire India is lockdown for 21 days and it's Very good decision by PM Modi Ji. But how will those people survive, who don't have food stock and who don't have money to survive for 21 days. It's the decision taken without thinking properly like #NoteBandi only. #LockDownIndia!