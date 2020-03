बॉलीवुड एक्टर ने PM Modi से की धार्मिक स्थलों को बंद करने की अपील, बोले- किसी को भी प्रवेश की अनुमति...

कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने करीब 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है. वहीं, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ट्वीट कर अपील की है. उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी और अमित शाह से सभी धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च बंद करने की अपील की है. इसके साथ ही एक्टर ने कहा कि किसी भी इन धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

I request to government to close down all the mosques, Madarsas, Temples, Churches, Gurudwaras, Peers like Shridi, Ajmer Sharif and Haji Ali etc immediately. Nobody should be allowed to enter. @PMOIndia@AmitShah