बॉलीवुड एक्टर ने शेयर की फोटो, बोले- पुलिस वाले शांति से खड़े थे, ऑटो इनसे आकर टकराया है...

बीते मंगलवार पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर (Seelampur) में हो रहा विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया. नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए करीब 2 हजार लोग इकट्ठा हुए थे. भीड़ ने सीलमपुर टी प्वाइंट से जाफराबाद टी प्वाइंट के बीच पथराव किया. इस दौरान पुलिस चौकी को भी आग लगा दी गई, साथ ही कई बसों में भी तोड़-फोड़ की गई. हाल ही में सीलमपुर के हिंसा से जुड़ी एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. फोटो में पुलिस एक ऑटो पर लाठी मारती नजर आ रही है. इस फोटो को बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

This policeman was standing peacefully and then, this auto rickshaw did hit the LAATHI of policeman. It's really a violence!???? pic.twitter.com/f8bvPFSSvZ

सीलमपुर (Seelampur) इलाके की इस फोटो को शेयर करते हुए कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने निशाना भी साधा है. उन्होंने प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा, "पुलिसवाले शांति से खड़े थे और फिर ऑटो रिक्शा आकर पुलिस की लाठी से टकरा गया. ये सच में हिंसा है." कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है, साथ ही लोग इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. इसके अलावा कमाल आर खान ने नागरिकता संशोधन के विरोध में उतरे छात्रों के संबंध में भी ट्वीट किया.

Students of all the religions are on the roads against #CAA_NRC and these students are well educated. Why? Because these students are future of India and they are not ready to accept that anyone try to divide us by religion. And govt must understand this. #IndiaAgainstCAA!