आनंद विहार बस अड्डे पर उमड़ी लोगों की भीड़, तो बॉलीवुड एक्टर ने मोदी पर साधा निशाना, कहा- आप उन्हें सड़कों पर...

देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) के चलते आजीविका पर विराम लग जाने के बाद दूरदारज के क्षेत्रों में स्थित अपने घर लौटने की उम्मीद में हजारों प्रवासी मजदूरों की भीड़ कोरोनावायरस (Coronavirus) के खतरे की परवाह ना करते हुए शनिवार को दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमा पर उमड़ पड़ी. महिलाओं, बच्चों सहित ये लोग यहां आनंद विहार बस अड्डे पर बसों में सवार होने के लिए लंबी लाइनों में लगे थे. उनके सिर पर सामान लदा था. कुछ ने मास्क लगा रखा था तो कुछ ने नहीं. आनंद विहार बस अड्डे (Anand Vihar Bus Stand) पर उमड़ी मजदूरों की भीड़ पर अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का रिेएक्शन आया है.

If you think that i was just criticising Modi Ji for nothing, then watch it. These so many people have to go to their homes, who are not having place in Delhi to live. This is the situation today! And still more have to come out to catch buses. You can't live them all on roads. pic.twitter.com/HuxVvnfodq