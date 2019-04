बॉलीवुड एक्टर बोले- अब कभी भी मर जाऊं कोई परवाह नहीं, इतना कमा लिया है कि...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया पर अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं और लगभग हर मसले पर खुलकर अपने विचार रखते हैं. कमाल खान (Kamaal R Khan) का एक और ट्वीट वायरल हो रहा है. अक्सर राजनेताओं पर निशाना साधने वाले केआरके (KRK) ने इस बार व्यक्तिगत तौर पर एक ट्वीट किया है. कमाल खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट कर अपनी कमाई और बच्चों का जिक्र किया है. उनका इस ट्वीट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई है. कमाल खान अक्सर ट्वीट के जरिए अपनी राय रखते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है.

Now I don't have any problem at all to die anytime. Because I have left that much cash with my children that they don't need to do anything during next 30 years. Hope they will be able to take care of themselves after 30 years.