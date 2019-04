इस बॉलीवुड एक्टर ने पीएम मोदी पर कसा तंज, लिखा- ये पहला ऐसा चौकीदार है...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) को लेकर सभी पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं. इसी कड़ी में नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपनी हर चुनावी रैली में पीएम मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साध रहे हैं और 'चौकीदार चोर है' का नारा लगा रहे हैं. अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने भी पीएम मोदी पर ट्वीट कर निशाना साधा है. कमाल खान (Kamaal R Khan) यानी केआरके (KRK) का ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. उनके इस ट्ववीट पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

कमाल खान (Kamaal R Khan) ने लिखा: "ये ऐसा पहला चौकीदार है, जिसको कोई भी बुरा भला कहकर चला जाता है. अब क्या करें चौकीदार की नौकरी ही ऐसी होती है. जॉब सोच समझकर लेनी चाहिए थी." कमाल खान ने प्रकाश राज के बयान को लेकर ट्ववीट किया. कमाल खान ने इस तरह पीएम मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा. यह पहला मौका नहीं है जब केआरके (KRK) ने पीएम मोदी पर निशाना साधा हो. इससे पहले भी वो अमित शाह, अरुण जेटली, पीएम मोदी और स्मृति ईरानी पर निशाना साध चुके हैं.

Just hear the speeches of politicians everyday and in each speech, you will hear this- We have done good for all Pichde, Dalits, and Gareeb. And we will do good for them in future also. Then what middle class and rich people are for them? Nothing! Because they don't go to vote.