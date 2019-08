अक्षय कुमार की फिल्म पर बॉलीवुड एक्टर ने साधा निशाना, कहा- 'मिशन मंगल' इसरो के वैज्ञानिकों की बेज्जती है

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'मिशन मंगल (Mission Mangal)' रिलीज हो चुकी है और इसने पहले दिन ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 से 28 करोड़ रुपए की कमाई की है. लेकिन हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने फिल्म 'मिशन मंगल (Mission Mangal)' पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है. इस ट्वीट में कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने 'मिशन मंगल (Mission Mangal)' को वैज्ञानिकों की बेज्जती बताई है. फिल्म को लेकर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Film #MissionMangal is an insult of the scientists who worked for #Mangalyaan ! Movie depicts scientists as jokers n dumb ppl, who are biggest failures in life but still launched Mangalyaan just by chance. How can ISRO allow Akshay to make fun of it? It's unbelievable n pathetic.

'मिशन मंगल (Mission Mangal)' के बारे में अपनी राय पेश करते हुए कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने लिखा, "मिशन मंगल' मंगलयान के लिए काम करने वाले वैज्ञानिकों की बेज्जती है. मुवी ने वैज्ञानिकों का वर्णन एक जोकर और बुद्धू लोगों के रूप में किया है, जो अपने जीवन में असफल होते हैं, लेकिन बाइचांस मंगलयान लॉन्च कर देते हैं. इसरो अक्षय कुमार को उनका मजाक उड़ाने की इजाजत कैसे दे सकता है? यह अविश्वसनीय और दयनीय है."

I never ever thought in my life that one day one foreigner will make me so helpless that I will watch his crap film, which insults my country and still I will call it a brilliant film. And if I won't do this then ppl will call me #Deshdrohi and send me to Pakistan. #MissionMangal