अक्षय कुमार की फिल्म Housefull 4 को बॉलीवुड एक्टर ने बताया सिरदर्द, कहा-यह तो पूरी तरह से...

बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'हाउसफुल 4' (Housefull 4) के पोस्टर रिलीज हुए हैं. इन पोस्टर्स के जरिए हाउसफुल 4 के किरदारों के लुक्स भी सामने आए हैं. इन पोस्टर्स को देखकर लग रहा है कि हाउसफुल 4 दर्शकों को खूब हंसाने वाली है. लेकिन हाल ही में इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है. कमाल आर खान का अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में कमाल आर खान ने अक्षय कुमार की फिल्म को सिरदर्द बताया है, साथ ही फिल्म को लेकर अपना रिएक्शन भी दिया है.

खेसारी लाल यादव ने स्टेज पर यूं मचाया धमाल, डांस Video हुआ वायरल

These posters are proof that #Housefull4 will be a total headache. Ye Hasaayegi Kam Aur Rulayegi zyada! pic.twitter.com/gZsI62emtB