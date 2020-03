अनन्या पांडे ने जाह्न्वी कपूर को बताया सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी, तो बॉलीवुड एक्टर बोले- अब तुम स्टार...

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) का मानना है कि स्टार किड्स होने का एक फायदा यह है कि वह इंडस्ट्री के लोगों से आसानी से संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ ही वह यह भी मानती हैं कि जाह्न्वी कपूर (Janhavi Kapoor) उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी हैं. अनन्या पांडे के इस बयान पर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने तंज कसा है. उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियों में है. कमाल आर खान के इस ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

Hahaha! @ananyapandayy biggest competition is with #JanhaviKapoor! Thank you for telling us that you can't become a star! https://t.co/Q3KiPtMzDX