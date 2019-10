सौरव गांगुली बने BCCI अध्यक्ष तो इस बॉलीवुड एक्टर ने किया सवाल, कहा- रवि शास्त्री को कब निकाल रहे हो...

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) भारतीय क्रिकेट नियंत्रयम बोर्ड के अध्यक्ष बन चुके हैं. सौरव गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनते ही फैंस ने उन्हें खूब सारी बधाइयां दीं. इससे पहले सौरव गांगुली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगान के अध्यक्ष थे. हाल ही में उनके अध्यक्ष बनने के बाद बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट भी किया. अपने ट्वीट में कमाल आर खान ने सौरव गांगुली से भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री को लेकर सवाल उठाया. सौरव गांगुली और रवि शास्त्री को लेकर कमाल आर खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

Dear @SGanguly99 when will you fire #RaviShastri , who is totally careless and full time alcoholic.

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) से रवि शास्त्री (Ravi Shastri) के विषय में सवाल करते हुए कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने लिखा, "प्रिय सौरव गांगुली, आप कब बेपरवाह और हमेशा अल्कोहॉलिक रहने वाले रवि शास्त्री को कब निकाल रहे हैं." बता दें कि बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने की रेस में सौरव गांगुली के अलावा बृजेश पटेल भी शामिल थे. वहीं, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई के सचिव के रूप में चुना गया है.

