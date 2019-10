नतीजों से पहले इस बॉलीवुड एक्टर ने की भविष्यवाणी, महाराष्ट्र में होगी बीजेपी की जीत और हरियाणा में होगी हार

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव (Maharashtra And haryana Election Results 2019) के परिणाम आने से पहले बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने बीजेपी को लेकर एक ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि महाराष्ट्र में अच्छे कामों की वजह से बीजेपी की जीत होगी तो वहीं खराब कामों की वजह से हरियाणा में हार होगी. कमाल आर खान का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. उनके इस ट्वीट पर लोगों ने भी रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं.

#BJP has won Maharashtra election because of good work done by honest CM @Dev_Fadnavis Ji during last 5 years. And #BJP has lost Haryana just because of bad work done by CM @mlkhattar Ji during last 5Yrs. Means today also, public wants honest and good politicians only.